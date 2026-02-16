Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir haftayı aşkın süredir kamuoyu önüne çıkmaması uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Kremlin’den net bir açıklama gelmezken, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin "Onun fazla zamanı kalmadı" sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi.

73 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir haftadan uzun süredir kamuoyunda görünmemesi dünya gündemine oturdu.

Kremlin lideri en son 5 Şubat’ta bir konuşma yaparken görüntülenmişti. Sonrasında ise kamuoyunun karşısına çıkmadığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında Politico’ya konuştu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü yılı yaklaşırken yapılan açıklama dikkat çekti.

Zelenskiy, "Ben Putin’den daha gencim... Onun fazla zamanı kalmadı, biliyorsunuz" dedi.

Putin kayboldu mu? Zelenskiy’den dikkat çeken iddia

Kremlin’de Gizemli Sessizlik

73 yaşındaki Putin’in ortadan kaybolması ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de herhangi bir açıklama yapılmadan kamuoyundan uzak kaldığı dönemler olmuştu. Son günlerde Rus devlet medyasının Kremlin liderinin yetkililerle yaptığı toplantılara ait önceden kaydedilmiş görüntüleri yayımladığı görüldü.

Putin kayboldu mu? Zelenskiy’den dikkat çeken iddia

Putin’in yokluğu sağlık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Kasım ayında 22 yaşındaki Rus Sağlıklı Vatan Hareketi Başkanı Yekaterina Leshchinskaya ile görüşmesi sırasında çekilen görüntülerde sağ elindeki belirgin damarlar, tendonlar ve ince kırışık cilt dikkat çekmişti. Görüntülerde parmaklarını gergin biçimde hareket ettirdiği ve ceketinin kolu altında yumruk yaptığı anlar yer aldı.

Ukraynalı kaynaklar Rus liderin ağrı çekiyor olabileceğini öne sürdü. Dmytro Gordon, "Putin ellerini yumruk gibi sıkıyor. Ellerinde şişlik ve ağrı var, bir elinde damarlar belirgin bir şekilde şişmiş" ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise bunun yaşlanmanın doğal belirtileri olabileceğini söyledi.

Putin kayboldu mu? Zelenskiy’den dikkat çeken iddia

"SAVAŞIN KÖLESİ"

48 yaşındaki Zelenskiy, Rus lider için "Kendini çar olarak görebilir, ama gerçekte o savaşın kölesidir" dedi. Mevcut çatışma ile 1938 Münih Anlaşması arasında paralellik kurdu.

Zelenskiy, Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik saldırılara da değindi. "Ukrayna'da Rus saldırılarından zarar görmemiş tek bir elektrik santrali bile kalmadı. Tek bir tane bile" dedi. Ardından, "Ama yine de elektrik üretiyoruz" sözleriyle santralleri onaran işçilere değindi.

Ukrayna lideri, Batılı müttefiklerine hava savunma sistemlerini daha hızlı teslim etmeleri çağrısı yaptı.

Putin kayboldu mu? Zelenskiy’den dikkat çeken iddia

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump, iki taraf için Haziran ayını son tarih olarak işaret etmişti.

Trump, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve Zelenskiy harekete geçmek zorunda. Aksi takdirde, büyük bir fırsatı kaçıracak. Harekete geçmek zorunda" diye konuştu.

17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre’de ABD ve Rusya arasında yeni bir müzakere turu planlandı. Kremlin, heyete Vladimir Medinsky’nin başkanlık edeceğini duyurdu.

NAVALNY KRİZİ

Putin’in nerede olduğuna ilişkin sorular, Avrupa’dan gelen ithamlarla daha da büyüdü. İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda dışişleri bakanlıkları, Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin vücudundan alınan örneklerde "epibatidin varlığının kesin olarak doğrulandığını" açıkladı.

Ortak açıklamada, "Rusya'nın bu zehri kullanmak için gerekli araç, neden ve fırsatı vardı" denildi. Beş ülke, Rusya’yı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne şikayet etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Putin, Alexei'yi kimyasal bir silahla öldürdü" dedi ve Putin’i "sorumlu tutulması gereken bir katil" olarak nitelendirdi.

Rus yetkililer ise Navalny’nin doğal nedenlerle öldüğünü savundu.

Navalny, 16 Şubat 2024’te Kuzey Kutbu’ndaki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetmişti. Daha önce 2020 yılında sinir ajanı ile zehirlendiği iddiaları gündeme gelmiş, tedavi için Almanya’ya götürülmüştü.

AVRUPA CEPHESİNDE ORBAN KRİZİ

Münih’te konuşan Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a da yüklendi. "Diktatörlük olmayan egemen bir Moldova ve Romanya olabilir ve hatta bir Victor Orban, Rus tanklarının Budapeşte sokaklarına geri dönmesini engellemek için ordusunu nasıl büyüteceğini değil, karnını nasıl büyüteceğini düşünebilir" dedi.

"Bedeline bakın. Bedeline bakın, Ukrayna'nın yaşadığı acıya bakın. Avrupa cephesini tutan Ukrayna halkıdır" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Avrupa ve ABD hattında diplomasi trafiği hız kazandı. Putin’in bir haftayı aşan sessizliği ise küresel kamuoyunda soru işaretlerini büyüttü.

Haberle İlgili Daha Fazlası