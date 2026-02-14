İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda’dan Rusya’ya yönelik dikkat çeken bir suçlama geldi. Beş ülke, Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin 2024 yılında hapishanede nadir ve son derece güçlü bir toksinle zehirlendiğini öne sürdü.

İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda, Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin 2024 yılında hapishanede "nadir bir toksinle" zehirlendiğini öne sürdü.

Beş ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, Navalny’den alınan biyolojik örneklerin laboratuvar analizlerinde epibatidin maddesinin tespit edildiği belirtildi.

Epibatidin, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarının derisinde bulunan son derece güçlü bir toksin olarak biliniyor.

Açıklamada, "İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda, Alexei Navalny’nin ölümcül bir toksinle zehirlendiğinden emindir" ifadelerine yer verildi.

Şubat 2024’te Sibirya’da cezaevinde ölen Rus muhalif aktivist Alexei Navalny, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan epibatidin zehriyle öldürüldü.

NASIL ZEHİRLENDİ?

Avrupa ülkeleri, söz konusu zehrin kullanılması için gerekli araç, motivasyon ve fırsata yalnızca Rus devletinin sahip olduğunu ileri sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "Rusya, Navalny’yi bir tehdit olarak gördü. Bu zehir, siyasi muhalefete duyulan korkunun göstergesidir" dedi.

Beş ülke ayrıca Rusya’yı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bildirdiklerini ve Moskova’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal etmiş olabileceğini kaydetti.

NAVALNY 2024’TE HAPİSHANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kremlin’in en sert eleştirmenlerinden biri olan Navalny, Şubat 2024’te Kuzey Kutbu’ndaki bir ceza kolonisinde 19 yıllık hapis cezasını çekerken hayatını kaybetmişti.

Rus yetkililer, Navalny’nin yürüyüş sonrası rahatsızlandığını ve doğal nedenlerle öldüğünü açıklamıştı. Moskova yönetimi suikast iddialarını ise reddediyor.

Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya da daha önce yaptığı açıklamada, eşinin zehirlenerek öldürüldüğünün bağımsız laboratuvar analizleriyle ortaya konduğunu savunmuştu. Navalnaya, "Bu artık sadece bir iddia değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek" ifadelerini kullanmıştı.

Navalny, 2020 yılında da Sovyet döneminden kalma Novichok sinir gazıyla zehirlenmiş, tedavi için Almanya’ya götürülmüş ve iyileştikten sonra Rusya’ya dönmesinin ardından tutuklanmıştı.

