Navalny'nin cezaevinde ölümünde çelişki yumağı: 'Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü'

Rus muhalif Navalny'nin cezaevinde ölümü, beraberinde güçlü iddiaları da beraberinde getirdi. Eşi Yulia Navalnaya paylaştığı son videoda Navalny'nin ölümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret ederek, "Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü" dedi. Navalny'nin cesedinin aileye verilmemesinin nedeni olarak ölüme neden olan sinir gazının etkisinin kaybolmasının beklenmesini gösteren Navalnaya, "Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız" diye konuştu. Öte yandan Navalny'nin ölümünün ardından AB ülkelerinin yeni yaptırımları gündemine alması bekleniyor. Kremlin ise Batı'ya sert tepki göstererek, iddiaların 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ortaya atılan iddialar gittikçe artıyor. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya'nın sosyal medya hesabından yayınladığı video da bu şüpheleri güçlendirdi.

Yulia, eşini Rusya Devlet Başkanı Putin’in öldürdüğünü iddia ederek, “Benim yerimde burada başka biri olmalıydı. Ancak bu kişi Vladimir Putin tarafından öldürüldü. Üç gün önce Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü" dedi.

'KOCAM KIRILMAZ BİRİYDİ, PUTİN DE BU YÜZDEN ONU ÖLDÜRDÜ'

Navalnaya, şunları söyledi:

"Putin çocuklarımın babasını, sahip olduğum en değerli şeyi, en yakın ve en sevdiğim insanı öldürdü. Putin, Navalny'yi de sizden aldı. Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde, sonsuz kışta bir kolonide. Sadece Navalny'yi öldürmekle kalmadı, aynı zamanda umutlarımızı, özgürlüğümüzü ve geleceğimizi de öldürmek istedi. Navalny üç yıl boyunca işkence ve eziyet gördükten sonra hapishanede öldü. Kocam kırılmaz biriydi ve Putin de tam olarak bu yüzden onu öldürdü."

'SİNİR GAZI' İDDİASI

Yulia, şu anda Navalny’nin cesedinin saklandığını ve ailesine teslim edilmediğini belirterek, “Şimdi cesedini saklıyorlar, ailesine göstermiyorlar, onlara vermiyorlar ama Putin'in başka bir noviçokunun (ölüme neden olan sinir gazı) izlerinin kaybolması için yalan söylüyorlar ve acınası bir şekilde bekliyorlar. Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız. Size onların isimlerini söyleyeceğiz ve yüzlerini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

AB'DEN RUSYA'YA 'NAVALNY' YAPTIRIMI SİNYALİ

AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısından önce açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Navalny'nin ölümünün ardından AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gündeme getireceğini belirtti.

Borrell, "Rusya'daki muhalefete ciddi bir destek mesajı vermek zorundayız. Hem siyasi hem de askeri cephede mesaj vermeye devam etmek zorundayız; Ukrayna'yı ve Rusya'da özgür yaşamak isteyen insanları desteklemek zorundayız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım kararlarında Navalny'nin ölümünün de göz önünde bulundurulması gerekeceğini söyledi. Baerbock, AB'nin Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketini kısa süre içinde kabul edeceğini umduğunu ifade etti.

KREMLİN'DEN İDDİALARA SERT TEPKİ

Öte yandan Navalny'nin ölümüyle Putin'in ilişkilendirildiği iddialara Kremlin'den sert cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus yönetimine karşı 'kaba' açıklamalarda bulunduğunu, bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir bilgi ortada yokken, açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar, Devlet Başkanı'na zarar veremez ancak bu, açıklamaları yapanlar için hoş değil."

Moskova'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, "Navalny’nin cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil" cevabını verdi.

Sürecin devam ettiğini söyleyen Peskov, ''Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'DEN BU YANA TUTUKLUYDU

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULMUŞTU

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı ilk açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söylemişti. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Cenazesi aileye teslim edilmemişti. Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, ailenin Navalny'nin cansız bedenini morgda da görmediğini söylemişti. Yarmış'a göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin cenazesine dair çelişkili ifadeler paylaşıyor.

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ PUTİN'E MUHALİFLERİN ÖLÜMÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.