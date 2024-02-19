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    • Haberler > Dünya > Kremlin'den batıya 'Navalny' tepkisi: Devlet adamlarına yakışmayacak açıklamalar

    Kremlin'den batıya 'Navalny' tepkisi: Devlet adamlarına yakışmayacak açıklamalar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Navalny, Rusya, Putin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rus muhalif lider Navalny'ın cezaevinde ölmesi sonrası dünya liderleri Rusya yönetimini suçlamıştı. Moskova eleştirilere cevap vererek bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyleyip "Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz" ifadelerini kaydetti. Yetkililer, yürütülen soruşturmaya ilişkin ise "Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor" derken Navalny'nın cansız bedenin ailesine ne zaman teslim edileceğine dair soruya "Bu konuyla ilgilenmiyoruz" cevabını verdi. 

    Dünya gündemi geçtiğimiz gün cezaevinde ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalny'ın ölümüyle yankılandı. Dünya liderleri muhalif liderin ölümünden Putin yönetimini suçladı, gerekli açıklamaların yapılması çağrısında bulundu. 

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Navalny’ın cezaevinde hayatını kaybetmesi konusuna değindi. Peskov, "Navalny’ın cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil" cevabını verdi. 

    Kremlin'den batıya 'Navalny' tepkisi: Devlet adamlarına yakışmayacak açıklamalar

    'AÇIKLAMALAR KABA'

    Navalny’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Peskov, "Süreç devam ediyor. Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor." ifadesini kullandı.

    Peskov, batılı ülkelerin, Navalny’ın ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    Herhangi bir bilgi ortada yokken, açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar, Devlet Başkanı'na zarar veremez ancak bu, açıklamaları yapanlar için hoş değil.

    Peskov, Putin’in Navalny’ın ölümüne ilişkin tepki göstermediğini söyledi.

    Kremlin'den batıya 'Navalny' tepkisi: Devlet adamlarına yakışmayacak açıklamalar

    'ERMENİSTAN İLE AYNI GÖRÜŞTE DEĞİLİZ'

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, "Ukrayna konusunda Rusya’nın müttefiki olmadıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Ermenistan'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının uyuşmadığını belirtti.

    Peskov, "Gerçekten de Ukrayna'da yaşananlara ve konuya yönelik zıt görüşlere sahibiz. Bu sır değil. Dolayısıyla bu, Ermeni dostlarımızın çok iyi bilinen bir tutumu. Benzer görüşe sahip değiliz ve haklı olduğumuzu ısrarla anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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