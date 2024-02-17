Navalny'nin ardından yeniden gündeme geldi! İşte Putin'e muhalif isimlerin esrarengiz ölümleri

Rusya Federal Cezaevi Servisi, cezaevindeki Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Haber büyük yankı uyandırırken ABD Başkanı Biden dahi bu ölümden Putin'i sorumlu tuttu. Açıklamanın ardından bugüne kadar Putin muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem oldu.

Rus muhalif Aleksey Navalny dün hapishanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Biden, "Navalny'ın ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur." dedi. Navalny'in ölümünün ardından gözler uzun süredir kafa tuttuğu Rus lider Putin'e çevrildi. Bu gelişme dünyada yankı uyandırırken bugüne kadar Putin'e karşı gelip de ölen isimler yeniden gündeme geldi.

İSYANCI PRIGOJIN'İN JETİ DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

AJAN VE KIZI ZEHİRLENMİŞTİ

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

MUHALİF GAZETECİ EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

RADYOAKTİFLİ YEŞİL ÇAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.

NAVALNY UZUN SÜREDİR PUTİN'İN HEDEFİNDEYDİ

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny ise uzun süredir muhalif kimliği nedeniyle zor günler yaşıyordu. Zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy’ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.