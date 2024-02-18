Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'nin cenazesinde çelişki iddiaları: Cansız bedeni ailesine teslim edilmedi

Rusya'da muhalif lider Navalny'nin ölümü sonrası cenazesi aileye teslim edilmedi. Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, ailenin Navalny'nin cansız bedenini morgda da görmediğini söyledi. Yarmış'a göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin cenazesine dair çelişkili ifadeler paylaşıyor.

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından bazı şaibeler ortaya çıktı. Navalny'nin cansız bedeni ailesine teslim edilmedi.

Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'nin cansız bedeninin incelenmek üzere Rusya'nın Salehard kentine ulaştırıldığına dair cezaevinden bilgi verildiğini aktardı.

Cesedin ailesine henüz teslim edilmediğini vurgulayan Yarmış, "Navalny'nin annesi ve avukatı, Salehard kentindeki morga gitti. Ancak onlara Alexei'n cesedinin morgda olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalny'nin avukatlarına Rusya Soruşturma Komitesi'nden cesedin bulunduğu yer ve incelenme süreciyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler aktarıldığını ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'DEN BU YANA TUTUKLUYDU

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULMUŞTU

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı ilk açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söylemişti. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ PUTİN'E MUHALİFLERİN ÖLÜMÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.