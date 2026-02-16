Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Manchtester United'den kiraladığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından yerel basında eleştirilerin odağında yer aldı.

Trabzonzpor'un yıldız kalecisi Andre Onana, son dönemde düşüşe geçerken, Fenerbahçe maçı sonrası yerel basın tarafından hedef tahtasına konuldu. 3-2 mağlup oldukları maçta yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Kamerunlu oyuncunun istatistikleri de dikkat çekti.

Andre Onana

İSABETLİ 3 ŞUT DA GOL OLDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor'un kalesini bulan 3 şutta da gol yiyen Onana, kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi.

Bordo-mavili takımda çıktığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamında topu ağlarında gören 29 yaşındaki file bekçisi, maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle de eleştiri alıyor.

