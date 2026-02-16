SPOR SERVİSİ
Trabzon'da tepki: Onana'dan dikkat çeken istatistik
Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Manchtester United'den kiraladığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından yerel basında eleştirilerin odağında yer aldı.
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçı sonrası eleştirilerin odağında yer aldı.
- Onana, Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un kalesini bulan 3 şutta da gol yedi.
- Kamerunlu file bekçisi, son 11 resmi karşılaşmasının tamamında kalesinde gol gördü.
- Onana, maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle eleştiriliyor.
Trabzonzpor'un yıldız kalecisi Andre Onana, son dönemde düşüşe geçerken, Fenerbahçe maçı sonrası yerel basın tarafından hedef tahtasına konuldu. 3-2 mağlup oldukları maçta yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Kamerunlu oyuncunun istatistikleri de dikkat çekti.
İSABETLİ 3 ŞUT DA GOL OLDU
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor'un kalesini bulan 3 şutta da gol yiyen Onana, kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi.
Bordo-mavili takımda çıktığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamında topu ağlarında gören 29 yaşındaki file bekçisi, maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle de eleştiri alıyor.
