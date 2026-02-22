Edirne’de sağanak sonrasında meydana gelen taşkında köyler, tarım arazileri, seralar sular altında kaldı. Köprüler ulaşıma kapatıldı, köylerde riskin devam ettiği bildirildi. Tunca Nehri için kırmızı, Meriç nehri için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte Edirne’de selin izleri…

YÜREK SIZLATAN MANZARA Etkili olan sağanak sonrasında Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselmiş, köylerde taşkın meydana gelmişti. Bazı bölgelerde tarım arazilerindeki su yayılmaya devam etti. İşte sular altında kalan arazilerin son halleri…

DEBİLER ARTTI Pazartesi günü etkisini gösteren sağanak yağış, hafta boyunca Trakya’da devam etmiş, Edirne'de yatağından çıkan Tunca nehrinin debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıkmıştı.

DEBİ YÜKSELDİ, TAŞKIN OLUŞTU Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.

KIRMIZI UYARI Bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler taşkın sonrasında ulaşıma kapatılırken, Tunca Nehri için uyarı seviyesi "kırmızı" kodla uygulandı.

MERİÇ’TE TURUNCU ALARM Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrederken, debi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedildi. "Turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkına neden oldu.

KÖYLER RİSK ALTINDA Uyarılarda, şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtildi. Nehre yakın güney kesimdeki köylerde ise su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.

“TARLA VE MERALARIMIZ SU ALTINDA” Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu belirterek "İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında” dedi. Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de taşkın riskinin sürdüğü bölgelerde çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Meriç ilçesine bağlı Küplü ve Subaşı beldeleri ile Kadıdondurma köyünde yerleşim alanlarının taşkın sularından korunması amacıyla pompalı tahliye çalışması yürütülüyor.

