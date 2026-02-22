Anadolu Ajansı
Eyüpsultan'da yangın! İş yerlerini alevler sardı, ekipler müdahale ediyor
Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde aynı bölgede bulunan 3 iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
