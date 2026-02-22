Hatay'da, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve yeniden inşa süreciyle güçlendirme ve yenileme çalışmaları başlatılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalar sürüyor. Deprem öncesinde 37 bin esere ev sahipliği yapan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, müzenin etaplar halinde 2026 yılı sonu itibarıyla ziyarete açılacağını söyledi. Yayman ayrıca, çalışmalar sonrası müzede 40 bin eser olacağını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım olmuş ve kentteki yerleşim yerleri başta olmak üzere kamu binaları yerle bir olmuştu. Tarihte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve tarihiyle geçmiş ışık tutan kentin tarihi yapılarını bünyesinde barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi de asrın felaketinde hasar almış ve kullanılmaz hale gelmişti.

Bünyesinde barındırdığı 37 bin eser kentte bulunan depolarda koruma altına alınırken Hatay Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalara başlanmıştı. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma çalışanlarından bilgi aldı. Yayman'a incelemeleri esnasında Ak Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Dinç eşlik etti.

Depremde hasar alan Hatay Arkeoloji Müzesi için geri sayım! Açılış tarihi belli oldu

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MOZAİK MÜZELERİNDEN BİR TANESİYDİ"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin dünyadaki en büyük mozaik müzelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin açık hava müzelerinden olan Hatay Arkeoloji müzesindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden bir tanesiydi. Ölmeden görülmesi gereken yerlerden birisiydi. Kentimizin kültürel, tarihsel, folklorunu apaçık ortaya koymaktaydı. Müzemizde tüm şehrimiz gibi çok büyük hasar aldı. Şimdiyse Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çalışmalarıyla inşallah müzemizin bir bölümünü yıl sonunda faaliyete açacağız." dedi.

ÇALIŞMALAR BİTTİĞİNDE MÜZEDE 40 BİN ESER OLACAK

Deprem öncesi Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 37 bin eser olduğuna dikkat çeken Yayman, çalışmalar sonrası müzede 40 bin eser olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"6 Şubat asrın felaketinden önce müzemizde toplam 37 bin eser vardı. inşallah müzemiz açıldığında bu sayıyı arttırarak 40 bine çıkarmak suretiyle Hatay Arkeoloji müzesini hak ettiği yere yeniden getireceğiz. Hatay'ın sadece yuvalarını inşa etmiyoruz, biz bir hayatı inşa ediyoruz. Biz bu hayatı inşa ederken de şehrimizde kültürü, sanatı, donatı alanlarını, yeşil alanları, parkları da hep beraber ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ederiz, himayeleri olmasa biz ne bu evleri yapabilirdik ne de müzemizi restore edebilirdik."

