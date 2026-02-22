Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖGG sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınav tamamlandıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap kitapçıkları ne zaman yayımlanacak?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) katılım sağlayan adayların gündeminde soru-cevap duyurusu var. Alacakları puanları şimdiden öngörmek isteyen vatandaşlar, soru kitapçıklarının yayımlanacağı tarihe ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. "Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu" günler öncesinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınavın uygulanma şekline ve sürece ait önemli tarihlere yer verildi.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının 24.02.2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor.



SINAV SORULARI VE SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Herhangi bir ek süre verilmeyecek. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

