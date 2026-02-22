Berlin Uluslararası Film Festivali'ne İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı "Sarı Zarflar" filmi damga vurdu. En iyi filme verilen Altın Ayı'ya "Sarı Zarflar" layık görüldü. Peki, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülünü alan İlker Çatak kimdir?

İlker Çatak, 1984 yılında Berlin'de Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. On iki yaşında İstanbul'a taşındı ve orada büyükelçilik okulundan mezun oldu. Daha sonra Almanya'ya döndü ve Alman ve uluslararası sinema yapımlarında çalıştı. İlker Çatak, 2005 yılından itibaren kısa filmler ve reklamlar yönetti. 2009 yılında Berlin Dekra Medya Yüksekokulu'nda Film ve Televizyon Yönetmenliği bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu.

Yönetmenliğini Johannes Duncker'ın da yaptığı kısa filmi Namibya şehirken... (Orijinal adı: Namibya şehir iken... ) 2010 yılında Hof Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi.

Berlin Film Festivalinde Altın Ayı Ödülünü alan İlker Çatak kimdir? Yönetmen İlker Çatakın özgeçmişi

2012-2014 yılları arasında Hamburg Medya Okulu'nda Yönetmenlik eğitimi aldı. Kısa filmi "Neredeyiz" Next Generation Short Tiger yetenek gösterisine seçildi. Mezuniyet kısa filmi Sadakat (Orijinal: Sadakat ), 2015 Öğrenci Akademi Ödülleri'nde Yabancı Film Altın Madalyası kazandı.

Her iki film de 2014 ve 2015 yıllarında Saarbrücken Max-Ophüls Ödülü Film Festivali'nde En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazandı, diğer ödüllerin yanı sıra. Çatak'ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi Bir Zamanlar... Hindistan (2017 yılında Alman sinemalarında gösterime girdi. Bir sonraki uzun metraj filmi Ben Oldum, Ben Varım, Ben Olacağım 2020 yılında Alman Film Ödülü'nü (Bronz) kazandı ve En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında aday gösterildi. Bulanık Çizgiler (Almanca: Räuberhände , 2020), 2022 yılında Bavyera Film Ödülleri'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Şubat 2023'te, uzun metrajlı filmi Öğretmenler Odası (Almanca: Das Lehrerzimmer ) 73. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi . Film, En İyi Film (Altın), En İyi Yönetmen , En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Kurgu dahil olmak üzere beş Alman Film Ödülü kazandı. Çatak ayrıca film için En İyi Senarist dalında Avrupa Film Ödülü'ne aday gösterildi . Film birçok uluslararası film festivalinde gösterildi ve birçok ülkede sinemalarda gösterime girdi. 2024 yılında Öğretmenler Odası , En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi .

Haziran 2024'te Çatak, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne üye olmaya davet edildi .

