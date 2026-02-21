Son dakika deprem haberi Malatya'dan geldi. AFAD Pütürge merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. Bölge halkı büyük panik yaşarken bazı vatandaşlar sokaklara çıktı, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Deprem bölgesinde yürekler ağızda... Dün bu saatlerde Hatay'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti, az önce de Malatya sallandı. AFAD verileri son depremler listesinden paylaştı.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi, paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

