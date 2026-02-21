ABD Başkanı Trump’ın “İran’a askeri müdahale” ile ilgili soruya “Bunu değerlendiriyorum” şeklinde cevap vermesi, altın fiyatlarını hareketlendirdi. Küresel piyasalarda cuma gününü 5.108 dolardan tamamlayan ons altın, aynı zamanda tüm zamanların haftalık rekor kapanışına da imza attı. Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanırken, Kapalıçarşı’da da fiziki gram satış fiyatı 7.500 TL’yi aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metallerde hareketli bir hafta geride kalırken, haftanın son işlem gününde ons altın fiyatında %2,25’lik prim dikkat çekti.

Perşembe günü 4.996 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, dünkü işlemleri 5.108 dolardan tamamladı. Bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekoruna da işaret etti.

Ons fiyatı 5.602 dolarla en yüksek seviyeyi test ettiği 26 Ocak haftasını, 4.895 dolardan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Onstaki hareketlilik içeride gram fiyatına da yansıdı. Spot piyasada gram altın fiyatı haftalık bazda %1,17 primle 7.198 TL’den kapanış yaptı. Spot gram fiyatı da 30 Ocak işlemlerinin ardından en yüksek seviyeye çıktı ve son 3 haftanın zirvesinden kapanış yaptı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı 7,511 TL’den haftayı tamamladı. Böylece kritik bir eşik olan 7.500 TL seviyesi aşıldı. Çeyrek altın satış fiyatı ise 12.263 TL’ye yöneldi.

İRAN’A ASKERİ MÜDAHALE Mİ?

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen açıklamalar piyasaları hareketlendirdi. Beyaz Saray’da valilerle kahvaltıda bir araya gelen Trump, gazetecilerin “İran’a askeri müdahale” ile ilgili sorularına “Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim” şeklinde cevap verdi.

Bu açıklamaların ardından hafta sonu riskini almak istemeyen piyasalarda risk iştahı geriledi ve güvenli liman talebi arttı.

Bu hafta çarşamba günü açıklanan FED tutanaklarında faiz politikasına dair “şahin” görüşlerin de öne çıkması, dolar endeksinde yukarı yönlü hareketliliği destekleyerek altın fiyatlarını baskılamıştı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ons fiyatında 5.120 doların en kısa vadeli direnç olarak öne çıktığını, bu seviyenin aşılması halinde yükselişin de hız kazanabileceğini aktarıyor.

Öte yandan aşağı yönlü hareketlerde ise 5.000 doların psikolojik ve 4.850 doların teknik destek olarak izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

