Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,74 düşüşle 13.934’ten kapanış yaptı. Orta Doğu’da yükselen tansiyon borsada kâr satışlarını tetikledi ve endeks 14.000’in altına sarktı. Düşen borsada yükselen hisseler de oldu. Haftalık primler %35’e kadar çıkarken, bu hafta Avrupa’da İtalya ekibi Juventus’a fark atan Galatasaray’ın hissesi de yatırımcısını sevindirdi. Nottingham Forest’e mağlup olan Fenerbahçe’nin hissesi ise %-1,87 geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli fiyatlamaların yaşandığı bir hafta geride kaldı. Bu hafta Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %-1,74 düşüşle 13.934 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde 14.532 ile yeni rekor seviyesini test ederken, perşembe günü yaşanan sert satışlarla en düşük 13.718 puanı gördü. Ardından gelen tepki alımları ile birlikte endeks, yeniden 14.000’e yaklaştı.

BORSDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, borsada yaşanan hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini belirterek, bu süreçte 13.300 bandının ana destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Gelecek hafta 14.000 seviyesi ise ilk direnç olarak gösteriliyor.

Borsada bu hafta gerçekleşen kayıplarda, Orta Doğu’da jeopolitik risklerde yaşanan artışın da etkili olduğu belirtilirken, ABD-İran geriliminin piyasada risk iştahını düşürdüğü aktarılıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta düşen borsada yükselen hisselere bakıldığında, BİST 100 kapsamında en fazla prim yapan ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

-DSTKF: 1,275,00 TL (%35,64)

-TRMET: 156,00 TL (%11,35)

-GSRAY: 1,34 TL (%8,94)

-TRALT: 57,10 TL (%8,45)

-KUYAS: 72,50 TL (%7,81)

-TRENJ: 114,70 TL (%6,60)

-ENERY: 10,01 TL (%6,26)

-SKBNK: 11,61 TL (%5,45)

-ALTNY: 16,76 TL (%4,75)

-EFOR: 23,96 TL (%3,90)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

-GESAN: 48,44 TL (%-16,70)

-QUAGR: 2,91 TL (%-14,16)

-RALYH: 149,20 TL (%-13,51)

-OTKAR: 410,00 TL (%-12,58)

-KTLEV: 35,70 TL (%-11,63)

-EUPWR: 37,92 TL (%-10,44)

-SASA: 2,42 TL (%-10,37)

-GLRMK: 173,30 TL (%-10,11)

-PETKM: 17,39 TL (%-9,24)

-GENIL: 7,33 TL (%-9,17)

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DETAYI

Borsada haftanın yükselen hisselerine bakıldığında Galatasaray’ın hisseleri de ilk 10’da 3’üncü sırada yer aldı. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off maçında İtalya’nın Juventus takımını 5-2 mağlup eden ve tur için büyük avantaj sağlayan GS’nin hisseleri haftalık bazda %8,94 prim yaptı.

İngiliz ekibi Nottingham Forest’e 3-0 mağlup olan Fenerbahçe ise tur şansını oldukça zora soktu. FB hisselerinde haftalık değer kaybı ise %-1,87 olarak gerçekleşti.

