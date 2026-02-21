Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Bir de kendilerini ağırdan satıyorlar
Sosyal medya uygulaması Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiş durumda. Telegram üzerinden irtibata geçilen bir uyuşturucu satıcısının yazdıkları, durumun ne kadar da kötüye gittiğini gözler önüne serdi.
- Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi olarak kullanılıyor.
- Zehir tacirleri, ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu vurgulayarak, alıcının konumunu sorup uyuşturucu maddeleri sıralıyor.
- Gizliliği sağlamak amacıyla ödemeler kripto para ile talep ediliyor; IBAN ile ödemelerde %20 komisyon uygulanıyor.
- Satıcılar, büyük miktarlar için bekleme süresi sunarken, güven oluşturmak için ilk olarak az miktarda alım yapılmasını öneriyor.
Ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları gündemdeyken çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüşmüş durumda.
KALİTEDEN DE BAHSEDİYORLAR!
Zehir tacirleri, ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajda ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu belirtiyor, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" ifadeleri kullanılıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre gizlilik gereği ilk olarak alıcının konumunu soran şahıslar, daha sonra uyuşturucu maddeleri sıralıyor ve karşıdaki kişinin hangi üründen ne miktarda almak istediğini soruyor.
KRİPTO PARA İLE ÖDEME İSTİYORLAR
Ayrıca satıcılar madde alışverişlerinin gizliliğini korumak için ödemenin kripto para ile yapılmasını talep ediyor. Bu yüzden de IBAN ile ödemelerde artı olarak yüzde 20 oranında komisyon istiyor.
Telegram'dan ulaşılan zehir tacirine yüksek miktarda kokain almak istendiğinin söylenmesi üzerine elinde o kadar uyuşturucu olmadığını, eğer beklenirse 1-2 ay sonra temin edebileceğini söylediği görülüyor. Satıcı, güven ortamının oluşması için önce az miktarda bir alım yapılmasını da sözlerine ekliyor.