21 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir’de planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri birçok ilçede etkili oluyor. İZSU tarafından yayımlanan kesinti programına göre su verilemeyecek mahalleler ve suların geliş saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

21 Şubat Cumartesi günü İzmir’de sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde meydana gelen ana boru, branşman ve elektrik arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin süresi ve etkilenen bölgeler netleşirken, “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ

21 Şubat Cumartesi günü İZSU tarafından paylaşılan verilere göre Karşıyaka, Beydağ, Narlıdere, Çiğli ve Selçuk ilçelerinde farklı nedenlere bağlı su kesintileri yaşanıyor.

Beydağ su kesintisi:

Aktepe Mahallesi

21.02.2026 saat 09:09 ile 11:59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Karşıyaka su kesintisi:

Bostanlı Mahallesi

21.02.2026 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Narlıdere su kesintisi:

Çamtepe Mahallesi:

21.02.2026 saat 09:21 ile 10:21 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi listesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? (21 Şubat 2026)

21 ŞUBAT İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Selçuk su kesintisi

Çamlık Mahallesi

20.02.2026 saat 13:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Çiğli su kesintisi:

Ataşehir, Yeni Mahalle

21.02.2026 saat 09:32 ile 10:32 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası