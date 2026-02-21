Türkiye genelinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle anlık olarak takip ediliyor. 21 Şubat’ta Malatya’da yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar “Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” sorularına cevap arıyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren yurt genelinde kaydedilen sismik hareketlilik, özellikle depremi hisseden bölgelerde endişeye neden oldu. Resmi verilere göre, 21 Şubat 2026 sabah saatlerinde Malatya’da meydana gelen deprem, büyüklüğü ve derinliğiyle son depremler listesinde yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre 21 Şubat 2026 tarihinde saat 06.43’te Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 9.39 km olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Buna ek olarak saat 06.38'de Yunanistan Fthiotis, Stereá Elláda merkezli, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 10.3 km olarak ölçüldü.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Son depremler verileri (21 Şubat 2026)

21 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesinde, meydana gelen sarsıntıların saat bilgisi, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ayrıntılı şekilde yer alıyor. Sistem üzerinden özellikle 3.0 ve üzerindeki depremler detaylı olarak görüntülenebiliyor. Daha küçük ölçekli sarsıntılar ise yoğunluk durumuna göre listeye yansıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

