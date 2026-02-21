İstanbul TEM otoyolunda tartıştığı sürücünün üzerine aracını süren başka bir şoför kazaya neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola savrulurken olayda şans eseri yaralanma olmadı. Peki bu olay kaza mı, cinayete teşebbüs mü? İşte detaylar...

İstanbul TEM otoyolunda geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gündem olan bir trafik kazası meydana geldi.

Otoyolda başlayan yol verme tartışmasında bir sürücü, aracını diğer panelvanın üzerine sürerek bariyerlere sıkıştırdı.

KAZA MI? CİNAYETE TEŞEBBÜS MÜ?

Bayrampaşa'da hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atan sürücülerin, kasten birbirlerine verdikleri zarar tartışma konusu oldu. Peki, bu olay kaza mı yoksa cinayete teşebbüs mü?

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Sinan Civriz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Civriz, "Aracı kasten zarar gören kişi hayatını kaybetseydi bu olay adam öldürme şeklinde, muhtemel kast ya da bilinçli taksir durumlarıyla ele alınacaktı." ifadelerini kullandı.

Civriz, bu olay nedeniyle karşı tarafın mağdur kişinin maddi ve manevi bütün zararlarını karşılamak zorunda olduğunu vurguladı.

CEZASI NE KADAR?

Bilinçli taksir ile ölüme neden olmada 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor ama muhtemel kastta süre artıyor. Sanık 18 yıla kadar cezayla yargılanıyor.

Olaya ilişkin ise soruşturma devam ediyor.

