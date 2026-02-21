Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde pazara gelen Ramazan Karahan, patates seçerken gördüğü kalp şeklindeki patatesi de satın aldı. İlginç patatesi gören vatandaşlar ise meraklarını gidermek için ürünü yakından inceleyerek fotoğrafını çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Ramazan Karahan, evinin ihtiyaçlarını almak için çarşı pazarına gitti.

Tezgahtaki patatesleri seçtiği sırada oldukça iri ve kalp şeklinde olan patatesi fark eden Karahan, ilginç şekli nedeniyle onu da diğer patateslerle birlikte satın aldı.

Karahan, "Bizim buralara genelde Ödemiş patatesi gelir, sürekli alırız. Zaman zaman böyle ilginç şekilli olanlara rastlıyoruz ama oldukça nadir oluyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFINI ÇEKEN OLDU

Kalp şeklindeki patatesi gören vatandaşlar ise meraklarını gidermek için ürünü yakından inceleyerek fotoğrafını çekti.

