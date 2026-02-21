İhlas Haber Ajansı
Bulunduğu gibi yok edildi! Ekipler hayvan pazarına döktü...
Çorum'da polis ekiplerinin yürüttüğü denetim ve operasyonlarda ele geçirilen 180 litre kaçak alkol, gerekli adli ve idari işlemlerin ardından imha edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince el konulan ürünler, Alaca Hayvan Pazarı mevkiindeki yok edildi.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Polis ekiplerince el konulan ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Alaca Hayvan Pazarı mevkiinde bulunan imha merkezinde imha edildi.
