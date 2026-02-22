Eskişehir’de ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve iki oğlu hastanelik oldu. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinden bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

OCAKTA UNUTULAN YEMEK ZEHİRLEDİ

Evde mutfak bölümünde bulunan ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı daire içerisini sardı.

Anne ve iki oğlu evlerinde zehirlendi, sebebi şoke etti

ANNE VE İKİ OĞLU HASTANELİK OLDU

Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası