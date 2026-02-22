Türkiye Atletizm Federasyonundan gelen açıklamaya göre milli takım, başkent Belgrad'daki şampiyonaya 38 sporcuyla katıldı.

Organizasyonda 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya elde eden milli atletler, takım halinde Bulgaristan ve Hırvatistan'ın önünde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, "Belgrad'da 14 madalya kazanarak takım halinde elde ettiğimiz Balkan şampiyonluğu, Türk atletizminin doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.