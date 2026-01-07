İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 63 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonların sonuçlarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son iki hafta içinde 63 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarla uyuşturucu maddelerin vatandaşlara ulaştırılmasının ve toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçildiği belirtilirken, 162 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"63 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 343 kg uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

424 şüpheliyi yakaladık. 162'si tutuklandı. 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

