Çiftlik Bank davasının bir numaralı ismi 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mağdurlara mektup gönderdi. Aydın, ev hapsine çıkarıldığı takdirde zararları karşılayacağını iddia etti.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan aylar sonra cezaevinden haber geldi.

Avukat Sevgi Erarslan'ın ulaştığı mektupta Aydın, 2017 yılında kurduğunu belirttiği Bitcoin üretim tesisinin halen aktif olduğunu yazdı.

Mektubunda Paraguay ve Uruguay'da bulunan makineler üzerinden gelir elde edildiğini savunan Aydın, "Adli kontrol kapsamında ev hapsi uygulanırsa ödeme yapma imkanım doğacak" ifadesini kullandı.

CEZAEVİNDEN BİLE DOLANDIRMAYA KALKTI

Aydın mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"24 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin en büyük bitcoin üretim tesisini kurdum. Şu an mevcut haliyle Uruguay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisinde yer alan Bitcoin makineleri üretime aktif olarak devam etmektedir.

Adli kontrol şartı olan ev hapsi uygulaması kapsamında tarafıma imkan verildiği takdirde zararları giderme durumumum olduğunu bir kez daha yineliyor, tüm mağdurlara ve kamuoyuna duyuruyorum"

Mehmet Aydın mektubunda ayrıca, 4 bin 414 mağdurun toplam alacağının 70 milyon 514 bin TL olduğunu, el konulan mal varlıklarının bu tutarın katbekat üzerinde bulunduğunu ve kayyum atanan 3 şirketin toplam 156 milyon TL sermayeye sahip olduğunu ifade etti.

45 BİN YILLA YARGILANIYOR

Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık yargılanmış, mahkeme Aydın kardeşlere 45 bin 376 yıl 6'şar ay ile Türk yargı tarihinin en yüksek hapis cezalarından birini vermişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2016 yılında Mehmet Aydın tarafından kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri haline gelen "Çiftlik Bank" isimli bir saadet zinciri sistemi patlak vermişti. "Sanal çiftlik" uygulamasıyla yatırım yapanlara yüksek kazanç vaat eden şirket, aslında yeni katılımcıların yatırdığı parayla önceki kullanıcılara ödeme yapan klasik bir Ponzi düzeni olarak işliyordu. 2018'in başında sistem çökmüş, şirket varlıklarına el konmuş ve binlerce kişi mağdur olmuştu.

Toplanan paranın yüz milyonlarca lirayı bulduğu ortaya çıkarken Mehmet Aydın yurt dışına kaçmış ve uzun süre firari olarak aranmıştı. 2021 yılında Brezilya'da Türk yetkililere teslim olan Aydın'ın yargılaması 2025'te sonuçlanmış ve kendisine ile kardeşine on binlerce yılı bulan hapis cezası verilmişti. Çiftlik Bank skandalı, dijital platformlar üzerinden yapılan yüksek kazanç vaadinin ne kadar büyük bir risk oluşturabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak tarihe geçmişti.

