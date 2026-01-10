Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa 2025 final maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası