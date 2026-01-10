HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklama yaptı.
- Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa şampiyonu oldu.
- Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ı mağlup etti.
- Erdoğan, Fenerbahçe camiasını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa 2025 final maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.
Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
