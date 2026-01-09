Turkcell Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin sahaya hangi kadrolarla çıkacağı futbolseverlerin gündeminde. Sakatlıklar, cezalar ve milli takım görevleri iki ekipteki eksik oyuncuları ortaya koydu. Bu kapsamda Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler takip ediliyor.

Süper Kupa’da sezonun ilk büyük kupası için karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahaya çıkacak. Dev derbiye kısa süre kala iki takımın eksik oyuncuları ve muhtemel ilk 11’leri yakından takip ediliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray cephesinde Süper Kupa finali öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımlarında yer alan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Öte yandan bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor maçında olduğu gibi derbi kadrosunda yer alabilecek.

Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde

Fenerbahçe tarafında ise Süper Kupa yarı finali ve lig temposu nedeniyle bazı oyuncuların fiziksel durumları yakından izleniyor. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın ise kadroda yer alacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Bouchouari, Tim Jabol, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa finali 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.

