10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali öncesi, Nijerya Milli Takımı kampında bulunan Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen’in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda, "Osimhen Süper Kıpa finalinde oynayacak mı" araştırılmaya başlandı. İşte, Osimhen'in Türkiye'ye gelişiyle son gelişmeler...

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya’nın son 16 turuna yükseldiği maçın ardından ortaya atılan iddialar, Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in milli takım kampından ayrılıp Türkiye’ye döneceği yönündeki haberler, Süper Kupa finali öncesi soru işaretlerini artırdı.

OSİMHEN SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYACAK MI?

Nijerya basınında yer alan haberlerde, Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası’nda Mozambik maçının ardından takım arkadaşı Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma sonrası milli takım kampını terk etmek istediği öne sürüldü. Bu iddialar, Osimhen’in Türkiye’ye dönerek Süper Kupa finalinde forma giyebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak çıkan haberlerin ardından Nijerya Futbol Federasyonu’ndan resmi bir açıklama geldi. Milli takım yetkilileri, Osimhen’in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı ve oyuncunun turnuvaya devam ettiğini duyurdu.

Osimhen Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşacak

OSİMHEN TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Victor Osimhen’in Türkiye’ye dönüş tarihi, Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansına bağlı olacak. Yıldız futbolcu, turnuvada yoluna devam eden Nijerya Milli Takımı kadrosunda yer almayı sürdürüyor. Federasyon yetkilileri, takım içinde yaşanan gerginliğin kısa sürede çözüldüğünü ve oyuncular arasında bir sorun kalmadığını belirtti. Bu gelişmeler ışığında Osimhen’in, Nijerya’nın turnuvadan elenmesi ya da turnuvayı tamamlamasının ardından kulübüne dönmesi bekleniyor. Dolayısıyla 10 Ocak 2026 tarihinde oynanacak Süper Kupa finali öncesinde Türkiye’ye dönmesi şu anki tabloya göre zor görünüyor. Afrika Uluslar Kupası 18 Ocak 2026 Pazar günü sona erecek.

OSİMHEN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA VAR MI?

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev final, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Mevcut bilgiler doğrultusunda Victor Osimhen’in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Nijerya Milli Takımı kampında bulunan yıldız oyuncunun, Süper Kupa finali tarihine kadar Türkiye’ye dönmemesi halinde Galatasaray’ın final planlamasını Osimhen’siz yapacak.

