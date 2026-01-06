Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 mağlup ederek turladığı mücadelede Ademola Lookman ile tartışan Victor Osimhen'in, Nijerya Milli Takım kampından ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldığı iddia edildi. Federasyon yetkililerinin, yıldız futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştığı belirtilirken bazı muhabirler ise iddiaları yalanladı.

Afrika Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4 golle geçen Nijerya'da Ademola Lookman ile gerginlik yaşayan Victor Osimhen'in Türkiye'ye dönme kararı aldığı ileri sürüldü.

MAÇTAN SONRA ÖFKESİ DİNMEDİ

Ademola Lookman ile bir pozisyon sonrası tartışan Osimhen'in maçtan sonra soyunma odasından erken ayrılığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu belirtildi.

Gerginlik anı

KAMPTAN AYRILMAKLA TEHDİT ETTİ İDDİASI

Nijerya basını; otobüste tek başına oturan Osimhen'in yanına kimsenin gitmediğini, tartışma nedeniyle öfkeli olan yıldız futbolcunun teknik heyet ve federasyon yetkililerini milli takım kampından ayrılmakla tehdit ettiği iddia edildi.

YETKİLİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Osimhen'in milli takımla işinin bittiğini, Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiğini öne süren Nijerya basını, Nijerya Futbol Federasyonu'nun yetkililerinin yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştığını belirtti.

OSIMHEN İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan Nijerya basınından bazı muhabirler, Victor Osimhen ile ilgili çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Victor Osimhen'in 2 gol attığı, Ademola Lookman'ın ise bir gol ve bir asistle oynadığı mücadelede ikili arasında kısa süreli sözlü bir tartışma yaşandı. Müsait pozisyonda olmasına rağmen Lookman'ın pas atmamasına sinirlenen Osimhen, 68. dakikada kendi talebiyle oyundan çıktı.

