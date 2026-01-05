35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Victor Osimhen'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Nijerya, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik takımları karşı karşıya geldi.

Fez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Nijerya, çeyrek finale yükseldi.

OSIMHEN DUBLE YAPTI

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams kaydetti.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 2 gol attığı karşılaşmada 68 dakika sahada kaldı.

Beşiktaşlı oyuncu Wilfried Ndidi 83 dakika süre aldı. Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

NİJERYA TURLADI

Nijerya, bu galibiyetle Afrika Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Mozambik ise turnuvaya veda etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası