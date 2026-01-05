Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda finali Galatasaray'a kaybeden bordo mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor. Müsabakanın önemli dakikalarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Lorey Sane, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Trabzonspor: Andre Onana, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Wagner Pina, Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto.

EREN ELMALI DÖNDÜ

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuştu.

Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

CİHAN AYDIN YÖNETİYOR

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Trabzonspor ile yapıyor.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY, 8. SÜPER KUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE

Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 1965-1966, 1968-1969, 1971-1972, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

OKAN BURUK, 2. KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında 2. kez Turkcell Süper Kupa zaferini yaşamak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin başında 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, ilk kez 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı hükmen 3-0 kazanılan maçla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

BORDO-MAVİLİLER FİNALE YÜKSELMEK İSTİYOR

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

