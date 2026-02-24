Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki 3 şampiyonluğunun ardından MotoGP’ye adım atıyor. Razgatlıoğlu, 27 Şubat’ta Tayland Grand Prix’siyle ilk sezonuna başlayacak ve Pramac Yamaha takımıyla 07 numaralı motosikleti sürecek.

Millî motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de yarışacak.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025’i zirvede tamamlayarak 3 kez dünya şampiyonu olan Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonuna 27 Şubat’ta Tayland Motosiklet Grand Prix’siyle Buriram bölgesindeki Chang Uluslararası Pisti’nde başlayacak.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından “El Turco” lakabıyla anılan Razgatlıoğlu, “MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olmak beni heyecanlandırıyor. Superbike ve MotoGP motosikletlerinin aralarında çok fark var. Şimdi hedefim tamamen oraya adapte olmak. Farklı bir sürüş stili. Rakiplerle mücadeleye daha çok var, 4-5 yarış sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde adapte olursak güzel yarışlar elde edeceğiz” dedi.

Toprak, MotoGP’de Pramac Yamaha takımı adına Antalya’nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

