Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, altın fiyatlarında “yeni normal”in 5 bin dolar seviyeleri olduğunu söyledi.

CEMAL EMRE KURT - Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Yılmaz, küresel jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarındaki sert dalgalanmaların Türkiye gibi ithalatçı ülkeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, “Jeopolitik hareketlerin altın üzerinde çok büyük etkisi var; ancak asıl büyük etkenlerden biri ABD’nin ekonomisi ve dünya kamuoyundaki algısının çok kötü olmasıdır. ABD artık politikası ve istikrarı belli olan bir ülke olmaktan çıktı. İthalat yapan ülkeler için altın fiyatının yükselmesi kötü, ekonomiye etkisi negatiftir. ABD ölçeğinde bakarsak; altın dolarla alınıp satıldığı için ABD için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bizim gibi ülkeler için bu durum çok önemli. İstatistiki bir gerçeğe baktık: 2025 yılı verilerine göre, altının onsu her 100 dolar arttığında, Türkiye’nin cari dengesine yaklaşık 400 milyon dolar negatif maliyeti oluyor. Biz ithalatçı bir ülkeyiz” dedi.

Yılmaz, rezervlerin artmasına rağmen üretimin düştüğüne dikkat çekerek, “2025 sonu itibarıyla toplam altın üretimimiz 28,4 tona geriledi. Bu rakam sektör hedefimizin neredeyse yarısı ve son 5 yılın en düşüğü. Biz 28 ton üretirken, sadece Darphane 2025’te 49,7 ton ziynet ve sikke altın bastı. Yani devletin bastığı ‘çeyrek altın’ için bile kendi üretimimiz yetmiyor, ithalata veya hurdaya mahkûmuz. 2025’te toplam 126,3 ton altın ithal ettik. Üretmeyince dışarıdan alıyorsunuz, döviz harcıyorsunuz. Nadir toprak elementlerinde de en büyük sorun Çin’in elindeki teknolojidir. Bu teknolojiyi transfer etmek zorundayız. Örneğin, nükleer alanda Kanadalı ve Koreli firmalarla teknoloji transferi şartıyla görüşmeler yapıldığını biliyoruz” diye konuştu.

MADEN BORSASI İLE FİYAT ŞEFFAFLIĞI ARTACAK

Sektörde bir ilk olan Güvenli Madencilik Forumu’nu kurduklarını söyleyen Yılmaz, “Bu forum, Türkiye’nin önde gelen 16 madencilik şirketini kapsıyor. Bu şirketler, sektördeki toplam 150 bin çalışanın yaklaşık 20 binini temsil ediyor. Forumun ilk saha toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptık. Şirketler, iş kazalarını ve diğer olayları şeffaf bir veri tabanında, anonim olarak paylaşacak. Bu veriler Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi(ICMM) standartlarına göre raporlanacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kurulması planlanan Maden Borsası’na yönelik de konuşan Yılmaz, “Bu borsa, özellikle altın, bakır, bor, nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerde fiyat oluşumunun izlenebilir ve referans fiyatlı hâle gelmesini hedefleyecek” değerlendirmesinde bulundu.



