İngiltere’de yapılan araştırmaya göre güneşli hava iyimserliği artırırken, sürekli yağmur yaşam memnuniyetini yüzde 6 düşürüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İngiltere’de Portsmouth Üniversitesinden bilim insanları, farklı hava şartlarında İngilizlerin duygularını incelemek amacıyla 400 bin İngiliz vatandaşıyla bir anket yaptı.

Sonuçlar, güneş ışığının iyimserliği artırdığını, sürekli yağmurun ise tam tersini yaptığını ortaya koydu.

Bilim adamları, yağışlı havanın yaşam memnuniyetini yüzde 6 oranında düşürdüğünü gösterdi.

