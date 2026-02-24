Türkiye Gazetesi
Bilimsel olarak ispatlandı: Yağmurlu hava mutsuz ediyor
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre güneşli hava iyimserliği artırırken, sürekli yağmur yaşam memnuniyetini yüzde 6 düşürüyor.
Özetle DinleBilimsel olarak ispatlandı: Yağmurlu hava mutsuz e...
Kaydet
Sağlık az önce
Portsmouth Üniversitesi'nin 400 bin İngilizle yaptığı anket, güneş ışığının iyimserliği artırırken, yağmurun yaşam memnuniyetini %6 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.
- Portsmouth Üniversitesi, 400 bin İngiliz vatandaşıyla hava şartlarının duygulara etkisini inceleyen bir anket gerçekleştirdi.
- Anket sonuçlarına göre, güneş ışığı iyimserliği artırıyor.
- Sürekli yağmurun ise yaşam memnuniyetini %6 oranında azalttığı belirlendi.
0:00 0:00
1x
ZİYNETİ KOCABIYIK - İngiltere’de Portsmouth Üniversitesinden bilim insanları, farklı hava şartlarında İngilizlerin duygularını incelemek amacıyla 400 bin İngiliz vatandaşıyla bir anket yaptı.
Sonuçlar, güneş ışığının iyimserliği artırdığını, sürekli yağmurun ise tam tersini yaptığını ortaya koydu.
Bilim adamları, yağışlı havanın yaşam memnuniyetini yüzde 6 oranında düşürdüğünü gösterdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR