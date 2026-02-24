Baltık Denizi’nde fırtına şartlarında, eksi 10 derecede 8 saat uçtular, 1700 kilometre mesafe katettiler, hedefleri başarı ile imha ettiler, keşif ve gözetleme yaptılar… SİHA’larımız TB2, AKINCI, AKSUNGUR artık kendisini avlamak için tasarlanan ürünleri avlıyor.

YEŞİM ERASLAN - Türkiye, dünyada keşif ve gözetleme maksadıyla üretilen İHA’larda doktrin değişikliğine giderek hem taarruzi hem de silahlı hâle getirdi. Söz konusu değişiklik birçok ülkede şaşkınlığa neden olurken Azerbaycan’dan Libya’ya terörle mücadeleden harekâtlara birçok noktada Türkiye’nin eli güçlendi.

Sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen harekâtlarda kritik görevlerde rol alan SİHA’lar, 2015’ten itibaren Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekâtlarında görev yaptı. Aynı zamanda Mavi Vatan’ın korunması ve güvenliği için önemli görevlerde yer alan SİHA’lar Libya’da meşru hükûmetin darbecilere karşı mücadelesinde büyük başarı gösterdi.

SİHA’lar 2020 yılında Azerbaycan’ın 30 yıllık Ermenistan işgalindeki Karabağ savaşının seyrini değiştirdi. Bu SİHA’lar ile kazanılmış ilk muharebe olarak dünya savaş tarihine geçti. Millî SİHA’lar Ukrayna-Rusya savaşında da tam bir güç çarpanı olarak dünyanın önüne çıktı. Şimdi ise Somali ve Sudan’ın terörle mücadelesinde ön saflarda yer alıyor.

Ukrayna-Rusya savaşında Rus savunma sistemlerini, Sudan’da ise Çin savunma sistemlerini etkisiz hâle getiren Türk SİHA’ları, NATO’nun Baltık denizindeki tatbikatında zorlu hava şartlarında görevlerini başarı ile tamamladı.

EKİPMANI YOK ETTİLER

TB2, MAM-L, MAM-C üçlüsünün Suriye, Libya, Karabağ’da 2020’ye kadar milyarlarca dolarlık askerî ekipmanı yok ettiğini ifade eden savunma uzmanı Turan Oğuz, SİHA’ların savaş ortamlarında oyun değiştirici etkisine dikkati çekti.

Daha önceden sadece keşif gözetleme için kullanılan sistemlerin artık çok pahalı ve içlerinde onlarca hava savunma sistemini barındıran sistemleri kullanılamaz hâle getirdiğini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"SİHA’larımız TB2, AKINCI, AKSUNGUR kendisini avlamak için tasarlanan ürünleri avlamaya başladı. Artık avcılar, av oldu."

DÜNYA FARKINA VARDI

2023 yılında Suriye, Libya ve Ermenistan’da Rus savunma sistemlerinin kullanıldığını, Türk SİHA’larının bu sistemleri etkisizleştirdiğini ifade eden Oğuz, “Şimdi ise Sudan’da terör unsurları tarafından kullanılan Çin savunma sistemlerini yok ediyorlar. Bayraktar TB2 popülerlik kazanınca bütün dünya bunun ne kadar önemli olduğunu, insansız hava araçlarıyla neler yapılabileceğini gördü. TB2’nin arkasından ANKA, AKSUNGUR, AKINCI geldi. Hem sistemler büyürken hem havada kalış süreleri, havada görev yaptıkları irtifalar gibi çok çeşitlendirmeler başladı. Artık onlarca mühimmat atabiliyorlar” diye konuştu.

CİDDİYETİMİZ ANLAŞILDI

Düşman radarlarından ve düşman hava savunma sistemleri tarafından görünürlüğünü engelleyecek, köreltecek sistemler geliştirildiğini ifade eden Turan Oğuz, Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna’nın yanı sıra Sudan, Somali ve Mali de de SİHA’ların etkili olduğunu kaydetti. Oğuz, "Türkiye’nin bu konuyu ne kadar ciddi ve ne kadar eksiksiz yapabildiği ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası