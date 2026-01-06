Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 mağlup ederek turladığı mücadelede Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma sonrasında art arda açıklamalar geldi.

35. Afrika Kupası son 16 turu maçında Mozambik'i 4 golle geçerek tur atlayan Nijerya'da Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen ile Atalantalı futbolcu Ademola Lookman arasında yaşanan tartışmanın ardından üst üste açıklamalar geldi.

Osimhen ile Lookman arasında yaşanan tartışma hakkında konuşan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, sahada olanın sahada kalacağını ve olayın büyütülmemesi gerektiğini vurguladı.

"TAKIM İÇİNDEKİ HER ŞEY TAKIM İÇİNDE KALIR""

Takım içinde yaşananların takım içinde kalacağının altını çizen Chelle, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" şeklinde konuştu.

"OSİMHEN BENİM KARDEŞİM"

Lookman ise maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Osimhen benim kardeşim, aramızda problem yok. Maç sırasındaki sadece bir tartışmaydı" dedi.

Ademola Lookman açıklamalarının ardından Instagram hesabından Victor Osimhen ile olduğu fotoğrafları paylaşarak "Birlikte yapabiliriz" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Victor Osimhen'in 2 gol attığı, Ademola Lookman'ın ise bir gol ve bir asistle oynadığı mücadelede ikili arasında kısa süreli sözlü bir tartışma yaşandı. Müsait pozisyonda olmasına rağmen Lookman'ın pas atmamasına sinirlenen Osimhen, 68. dakikada kendi talebiyle oyundan çıktı.

