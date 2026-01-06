Fas'ın ev sahipliğini yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçında Mozambik'le karşılaşan ve 4-0 galip gelen Nijerya'da Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen gündem oldu. Ademola Lookman ile saha ortasında tartışan santrfor oyuncusu yedek kulübesine çıkmak istediğini söyleyerek karşılaşmayı yarıda bıraktı.

Nijerya Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) son 16 turu maçında Mozambik'i 4-0 mağlup etti. Ancak karşılaşma sırasında Süper Lig'de Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman arasında yaşanan kavga galibiyete gölge düşürdü. Osimhen'in müsait olduğu bir pozisyonda Lookman'ın fırsatı değerlendirememesi üzerine ikili adeta birbirine girdi. Afrika spor basını da Osimhen'in Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırdığını ileri sürdü.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Mücadelenin 63. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise maçın önüne geçti. Osimhen’in müsait durumda olduğu bir anda Lookman’ın değerlendiremediği pozisyonun ardından yıldız golcü tepki gösterdi. Punch Sports Extra’da yer alan habere göre Osimhen, Lookman’a sert ifadelerle çıkıştı ve ardından oyundan çıkmak istedi. Takım kaptanı Wilfred Ndidi’nin yatıştırma çabalarına rağmen Osimhen’in talebi kabul edildi ve yıldız oyuncu oyundan alındı. Osimhen’in kenara gelirken tribünlerden tepki gördüğü belirtilirken, yerine Moses Simon dahil oldu.

Maç sonrasında Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, yaşananlarla ilgili detay vermekten kaçınarak, “Takım içinde olanlar takım içinde kalır” ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Ademola Lookman ise gerginliği büyütmeyen bir açıklama yaptı. Lookman, “Osimhen bizim bir numaralı oyuncumuz. Üst düzey bir forvet, sorun yok” diyerek takım içindeki birlik mesajını verdi.

Osimhen, Lookman’a sert ifadelerle çıkıştı

Afrika Uluslar Kupası’nda şu ana kadar Victor Osimhen 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Ademola Lookman ise 3 gol ve 4 asistle Nijerya’nın hücum gücünde önemli rol oynuyor.

