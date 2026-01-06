Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'ye ayrı parantez açtı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda 5 gole sahne olan maçı 4-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, finale yükseldi ve rakibini (Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi) beklemeye başladı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi ve öne çıkan performansları değerlendirdi.

Nihat Kahveci

"GALATASARAY 'BU LİGİN EN İYİSİ BENİM' DEDİ"

"Maç önünde 'favori Galatasaray' dedik. Galatasaray rahat kazandı. Fatih Tekke hocanın kulübesinde hamle yapabileceği oyuncuları yoktu. İlk değişikliğini 77'nci dakikada Nwakaeme ile yaptı. Galatasaray, 'Bende bir sakatlık olmadığı, ciddi oynadığım sürece bu ligin en iyi takımı benim' dedi. Maçı izlerken sıkılmadım, bitmesin istedim. Galatasaray'da bugün Davinson bildiğimiz Davinson değildi. Sallai, bir sağ bekmiş; Singo'yu hiç aratmadı. Galatasaray, Türkiye sınırları içerisinde yenilmesi zor bir takım. Zaten bir defa yenildi.

"ICARDI BUNU ÇOK İYİ YAPIYOR"

İlk yarıda 'Icardi nerede?' diyorsun. Pozisyona girmiyor derken; İlkay'dan, Sara'dan top alıyor. Ama bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi fake (kandırma) atıyor. Adam golcü. Kocaelispor maçından sonra Icardi'yi yollayıp, ona 'çöp' diyenler vardı. Icardi, fizik olarak hazır olmasın, bunları atsın."

Mauro Icardi - Serdar Saatçı

