Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"FATİH TEKKE ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a iyi şeyler kattığını söyleyen Buruk, "Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim." dedi.

"EN ÇOK EREN'İN GOLÜNE SEVİNDİM DİYEBİLİRİM"

Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş'ın performansına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR İYİ TAKIMLAR"

Final hakkında konuşan Okan Buruk, "Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar." dedi.

