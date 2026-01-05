Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4 golle mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale çıkan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz."

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaraylı yıldızın duygusal anları: Gözyaşlarına engel olamadı

"TRANSFER SEZONUNA HAZIRLANDIK"

"Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz."

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"

"Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun."

"ERDEN TİMUR'U MORALLİ GÖRDÜM"

"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

"ICARDI ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ"

"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."

"Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var! Finali de Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu."

"GALATASARAY'A SALDIRARAK HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ"

"Sosyal medyadaki sataşmalar... Burada bir şeye dikkat etmek lazım. 3.5 seneden beri görevdeyiz. Bu dönemde hamleler ve projelerle çıtayı bayağı yukarıya taşıdık. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyeyi yükseltmesi mümkün ama görünen o ki yukarı gideni aşağıya çekelim mantığı ile hareket ediliyor. Sosyal medyadaki çalışmalar ile ilgili bayağı bir mücadele ediyoruz. Bu dönemde bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere. Mücadele ettiğimiz kişilerin isimlerini vererek mücadelemizi bir seviye daha yukarıya taşıdık. Sahada mücadele biz varız ama saha dışındaki mücadelemizi en sert şekilde sürdüreceğiz. Galatasaray'ın yaptıklarıyla yarışın, Galatasaray'a saldırarak hiçbir yere varamazsınız ve bunun hesabını verirsiniz."

İSTİFA TEPKİSİ HAKKINDA

"Yel kayadan toz alır! Bunu herkes bilsin! Galatasaray, büyük bir aile. Galatasaray, eleştirel bir camiadır. Büyüklüğü de bu eleştiren seviyeden gelmektedir. Bir deyim var, yel kayadan sadece toz alır. Bunu daha önce de kullanmıştım. Bugün tam zamanı. Kimse Galatasaray'ın bütünlüğünü bozamaz! Herkes etle tırnak gibidir!"

Haberle İlgili Daha Fazlası