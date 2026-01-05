Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'da takımının ikinci golünü atan Eren Elmalı, maçta gözyaşlarını tutamadı.

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray'da haftalar sonra formasına kavuşan Eren Elmalı, duygusal anlar yaşadı.

OKAN BURUK'A SARILDI

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, 11'de başladığı maçta attığı golün ardından Teknik Direktör Okan Buruk'a giderek sarıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Golün ardından duygusal anlar yaşan Eren, ilk devrenin bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına engel olamadı.

"ZOR ANLAR YAŞADIM"

Mücadele sonrasında duygusal bir açıklama yapan Eren Elmalı, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

