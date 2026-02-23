HABER MERKEZİ
TBMM Başkanı Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıkıyor! Yarın 3 grubu ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın MHP, CHP ve DEM Parti gruplarını, çarşamba günü ise AK Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarını ziyaret edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30’da CHP, saat 16.30’da DEM Parti'nin, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00’de Yeni Yol Partisi, saat 16.00’da AK Parti’nin Meclis’teki gruplarını ziyaret edecek.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR