Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacakları müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

"DAHA GERGİN GEÇECEKTİR"

Her rakiplerinin kazanması hem de Galatasaray'ın kaybetmesiyle iki takım için de çetrefilli bir maç olacağını söyleyen Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu... Çok önemli oyunculara sahipler. Avrupa maçı haricinde çok iyi performans olduğunu söylememiz gerekiyor. Hem bizim rakiplerimizin kazanması hem de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle iki taraf için de çetrefilli bir hal aldı maç, daha gergin geçecektir. Güzel ve kaliteli bir maç olsun." diye konuştu.

"3 OYUNCUYU OYNATAMIYORUZ"

Eksiklere dikkat çeken Emre Belözoğlu, "En büyük handikabımız, geldiğimizden bu yana ilk 11'de oynattığımız 3 oyuncuyu oynatamıyoruz. Büyük takımlar bile bu durumda zorlanabiliyorlar ama bugün dersimizi çalıştık. Burada sadece savunarak istediğinizi alamazsınız. Biraz istediğimiz çıkarsa Fenerbahçe'yi zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Keyifli ve güzel bir maç olsun umarım." dedi.

