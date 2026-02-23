Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Kasımpaşa yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi değerlendirmeler yaptı.

"BU DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAMIZ GEREKTİ"

Kadro tercihi hakkında değerlendirmeler yapan Tedesco, "Öncelikle maçı kazanmak istiyoruz. En iyi 11'i çıkartmayı düşünüyoruz bunun için. Şu anda Forest eşleşmesini düşünmüyoruz. Her Süper Lig maçı zor. Bazı oyuncularımız bugün yok evet. Sakatlıklar ve arka arkaya çok fazla maç oynamaları bunu gerektiriyordu. Kerem ve Mert gibi oyuncular maç için çok sprint atan oyuncular bu nedenle böyle değişiklikler yapmamız gerekti." şeklinde konuştu.

"SKRINIAR BU TAKIMIN KALBİ"

Milan Skriniar'ın yokluğuna ilişkin konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bugün 4'lü oynayacağız. Skriniar bu takımın kalbi. Kaptanımız. Bu maçta bizi kenardan destekleyecek. Soyunma odasında yer aldı maç öncesi. Her gün Samandıra'da." dedi.

