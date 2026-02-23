Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İftar programlarımız her kesimden insanımızla buluşma, paylaşma, kaynaşma vesilesi haline geliyor.

(Okullarda) Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalara rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz.. Geçen yıl başlattığımız Külliyede Ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Bilhassa hafta sonları anne babaları, çocuklarının, torunlarının ellerinden tutup, külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum.

KABİNEDE REVİZYON

Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum. 2,5 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz.

"DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.

Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor.

11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i misafir ettik. İki ülke arasındaki münasebetlerimizin yanı sıra Ege ve Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı değerlendirme imkanı bulduk. Yunanistan'la 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek arzusundayız. Sayın Vucic misafirimizdi. Sancak bölgesi dahil ortak gündemizdeki tüm konuları istişare ettik. Ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştı. Sivil havacılık, turizm gibi farklı alanlarda Sırbistan'la ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ ÖZGÜRLEŞTİ"

Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçili genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine 3 bin kullanıcı, 1,5 milyon kitap kapasiteli modern bir eser inşa edeceğiz. 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni ve tam teşekküllü labaratuvar komleksi kazandıracağız. 1000 kişilik yeni konferans salonunu üniversitemizin kullanımana sunacağız. 220 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile birlikte 8 milyarı aşan yatırımlarla üniversitemizin eğitim ve barınma standartlarını daha da yükselteceğiz.

Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır. Tek sesliliğin, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler artık üniversitelerde tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HEDEFİNE GİDİYOR

Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Şehitlerimizin ruhunu asla incitmeyiz.

