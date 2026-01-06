Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te kozlarını paylaşan Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmasında gülen taraf 4-1'lik skor ile sarı-kırmızılı ekip oldu. Türk spor medyasının usta yazarları, Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin kadro tercihleri ile iki takım oyuncularının performansını değerlendirdi.

5 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray, rakibi Trabzonspor'u 4 golle geçerek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Sarı-kırmızlı ekip, karşılaşmaya etkili başladı. Galatasaray, gollerini Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den buldu. Trabzonspor'un tek golü ise 55'inci dakikada Felipe Agusto'dan geldi. Bu sonuçla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde oynamaya hak kazanan Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle mücadele edecek.

Maçın ardından spor yorumcuları yarı final maçını, oyuncuları ve teknik direktör tercihlerini değerlendirdi.

"ATEŞLEYİCİ BARIŞ ALPER YILMAZ"

Ateşleyici Barış Alper Yılmaz, bitirici Yunus Akgül ve golcü İcardi… Hızlı, güçlü ve etkili hücum hattı, İlkay, Sara ve Sane’nin pozisyon zenginliği karşısında Fatih Tekke ne yapabilirdi? 38. dakikada, o muhteşem organizasyon... Roland Sallai’nin zarif asistiyle Barış Alper Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu. Ne kadar temiz, ne kadar akıcı bir vuruş! Skor 1-0’a geldi ve tribünler coştu. Trabzonspor direnmeye çalıştı; Ozan Tufan’ın çabası Muçi, Zubkov, Olaigbe ve Augusto’nun tehlikeli şutları umutlandırdı ama o ofsayt bayrakları, kesilen ataklar, bordo mavililerin ritmini bozdu. (Hasan Sariçiçek/ Türkiye Gazetesi)

"YARI OTOMATiK OFSAYT SiSTEMi DEVRE DIŞI MI KALDI?"

FIFA kokartı takan Cihan Aydın, bu maçta iyi bir yönetim sergiledi. Tabii bunda futbolcuların tutumu önemli bir etkendi. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu ama atladığı 2 tane net sarı kart oldu. Trabzonspor’un iptal edilen golünde kontrolün gecikmesi yaşandı. Sanırım Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devre dışı kaldı. O yüzden ilk gelen görüntü manueldi, yani eski sistemle belirlendi. Burada topa temas anı ve futbolcuların kaleye yakın bölgelerini belirleyen, VAR hakemi olduğu için uzun sürmüş olabilir. Tabii sonradan yarı otomatik sistem ile belirlenen görüntü geldiğinde kafalarda soru işareti oluştu; “Neden ilk görüntü manuel çizim, ikincisi yarı otomatik” diye... Sanırım teknik bir arızadan kaynaklandı. (Uğur Meleke/ Hürriyet)

"FAZLA HIRPALANMADILAR"

Trabzonspor gol attı, maç 2-1 oldu. Bir anda sahneye Yunus çıktı. Ardından Icardi’nin akıl dolu golü gelince skor bir anda 4-1 oldu. Burada Uğurcan’ı da es geçmeyelim... İyi kurtarışlar yaptı. Trabzonspor’a fazla gol imkanı vermedi. Hele iki tane çıkardığı top var ki, kalede bir başkası olsa Trabzonspor adına skor bir anda değişebilirdi... Sane, İlkay, Yunus, Trabzon karşısında fazla hırpalanmadılar. Hele skor Galatasaray’ın lehine olunca akılları bir anda cumartesi oynanacak final maçına takıldı. Okan hoca da bunu düşünerek skoru yeterli bulup oyuncu değişikliğine gitti. Bu akşam FenerbahçeSamsunspor maçının galibi cumartesi akşamı Galatasaray’la Olimpiyat Stadı’nda final oynayacak. Ne yalan söyleyeyim dün geceki maçtan keyif aldım. Hakaret yok, saygısızlık yok, futbolcuların birbirine kasti hareketleri yok. Hakem art niyetli değil. Dilerim final maçı da böyle olur. Seyredenler keyif alır. (Osman Şenher/ Milliyet)

"ONANA HAKEMİN OLDUĞU YERE GELEMEZ"

Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'te Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt, iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa, İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaley i terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi.7 8'de taç atışına 2 nolu yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı. (Mustafa Çulcu/ Sabah)

"TRİBÜNLER NEREDEYSE BOŞ DENİLECEK SEVİYEDEYDİ"

Yaklaşık 20 yıllık serüvende Süper Kupa, sezon öncesi tek maç üzerinden oynanan bir organizasyondu. Bu sezon ise hem zamanlama hem de format açısından ciddi bir değişikliğe gidildi. İtalya ve İspanya modeli baz alındı; hedef netti: gelir odaklı, ticari ve ekonomik bir organizasyon yapmak. İtalya’nın Riyad’da, İspanya’nın Cidde’de düzenlediği Süper Kupa organizasyonları bu anlamda amacına ulaştı. Ancak aynı ilginin Türkiye için oluştuğunu söylemek zor. Nitekim bir önceki Suudi Arabistan’da planlanan organizasyon bazı nedenlerden dolayı iptal edildi. Sonuç olarak Gaziantep’te oynanması için pazartesi günü seçilen Süper Kupa yarı finalinde kameraların kadrajına giren tribünler, neredeyse “boş” denecek seviyedeydi. (Fırat Aydınus/ Hürriyet)

"GALATASARAY'IN TÜRKİYE ÜSTÜ KADROSU FARKI OLUŞTURDU"

Kalite, istikrar ve tecrübe farkı! İki taraf da üst düzey golcüsünden ve orta saha merkezindeki dinamosundan mahrumdu. Galatasaray Osimhen ve Torreira’sız, Trabzonspor ise Onuachu ile Oulai’den yoksun maça başladı… Ancak Galatasaray’ın, Okan Buruk’un 3,5 yıldır süregelen düzeni, istikrarı, Türkiye’nin üstündeki kadrosu, oyun ezberi, organizasyonu fark oluşturdu Osimhen yoksa İcardi var. Leroy Sane gibi Alman Millî Takımı’nın yıldızı var! Sağ bek gömleğini müthiş giyen ve hücumda da Galatasaray’ı +1 oynatan Roland Sallai var! (Ali Naci Küçük/ Türkiye Gazetesi)

"GALATASARAY ZORLANMADAN KAZANDI"

Maçta bir ara oyun koptu 2 takım adına tempo yükseldi ve Okan Buruk hemen değişikliklere gitti. Çünkü finale az zaman var. Bence doğru olanı da yaptı. Galatasaray zorlanmadan kazandı. 2 takımda da ciddi eksikler vardı. Kadralara baktığımızda Trabzonspor'da eksikler daha fazlaydı ama zevkli ve güzel maç oldu. Maç önü, içinde ve sonunda centilmenlik ve dostluk vardı. Bütün takımlarımıza bundan sonra örnek olur inşallah. (Evren Turhan/ Akşam)

"HAKEM TARTIŞMAYA MAHAL VERMEDEN MÜKEMMEL YÖNETTİ"

İkinci yarı tuhaftır G.Saray birden durdu. O ana kadar sahada olmayan Trabzonspor, gelmeye başladı ve üstelik golü de buldu. Belki maçın kırılma anı Trabzonspor'un yakaladığı ikinci gol pozisyonu. Olaigbe iyi vursa maç 2-2'ye gelecekti, sonra ne olurdu bilemiyoruz. Bu golü kaçırdı, ardından sahnede yine Sane vardı. Vurur gibi yaptı, defansın arkasına sarktı, Yunus'a golü attırdı. Tabii böylesine gollü bir maçta İcardi gol atmadan olmaz. O da Kazımcan'ın akıllı pasıyla golünü attı ama İcardi'nin golü tam bir Allah vergisi yetenekte. Önce ön direğe koşu yaptı, sonra birden rakip stoperin arkasını dolaşıp bomboş pozisyonda vurdu. Sonuçta G.Saray için her şey yolunda ama Trabzonspor'un kadrosunda öyle oyuncular var ki Süper Lig'in vasat takımında bile oynayamazlar. Bu tür maçlarda hakem tartışılırdı ama Cihan Aydın hiçbir tartışmaya mahal vermeden mükemmel maç yönetti. (Ahmet Çakar/ Sabah)

"ORGANİZASON TAKIMI OLMANIN NETİCESİ"

Trabzonspor’un sağ tarafı işlemedi! Bouchouari ve Folcarelli ne ofansta ne defansta vardı! Devre biterken; Yunus, çok müsait durumdaki İcardi’yi gördü. Oyuncunun fizik olarak topa vuracak gücü yoktu. En doğru işi yaptı, soldan gelen Eren’e bıraktı. Ve Trabzonspor sağından ikinci darbeyi yedi. İcardi’ye istediği toplar gelmese de nerede ne yapacağını biliyor. İlk gol, ikinci gol, üçüncü gol olsun; hepsi bir organizasyonun ve bir takım olmanın neticesiydi. Sadece yetenek değildi! (Ömer Faruk Ünal/ Türkiye Gazetesi)

"TRABZON'UN KAYBOLUŞU DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Gelelim Trabzonspor'a; öncelikle yeri geldikçe vurguluyorum, eldeki kadro çok sınırlı. Bu tip bir kadroda eğer üç bölgede çok önemli eksiğiniz varsa (Onuachu, Oulai, Mustafa Eskihellaç) işler tabii ki çıkmaza girer. Ama her şeye rağmen bu kadar teslimiyetçi olmamaları gerekir. Üstelik de Galatasaray 90 dakika fizik açıdan güçsüz İcardi ile oynadı. İlk 60 dakikada da takımın iki kişilik pres dinamosu Torreira olmadan mücadele etti. Bu şartlarda Trabzon'un bu kadar sahada kayboluşu da düşündürücü. (Ömer Üründül/ Sabah)

"SOSYOLOG OLMAYA GEREK YOK"

Maçın ardından ‘’Takımlar arasında büyük kadro farkı var’’ diyecekler olacaktır. ‘’Oyuncu’’yu ‘‘oyun’’a tercih eden memleketimizde bu tez büyük kalabalıklarca her daim teveccüh görür. Ancak tez kısmen doğru olsa da bu aynı zamanda Galatasaray teknik ekibinin 4 sezonluk gayretini hiçe sayma anlamını da taşır, değil mi!. Ve son not... Antep’te tribün çoğunluğunun Galatasaray’da olacağını öngörmek için ‘’sosyolog’’ olmaya gerek yoktu! Kameraların karşındaki tribünler onlara ayrılsa ve ‘’boş tribün’’ görüntüsü ortadan kaldırılsa fena mı olurdu? (Cem Dizdar/ Fanatik)

"KUPA VARSA GALATASARAY TALİP OLUR"

Bir yerde kupa varsa G.Saray o kupaya her zaman talip olur. G.Antep'in dondurucu soğuğunda Trabzon'a karşı G.Saraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı. Antep, Barış Alper'e gerçekten çok uğurlu geliyor. Türkiye Kupası finalinde G.Saray'ın 3-0'lık galibiyetinin açılış golünü Barış atmıştı. Lige Antep'te başlayan G.Saray, Osimhen ve İcardi'nin olmadığı dönemde rakibini yenerken Barış, 2 penaltı golü ile sahne aldı. Yine Antep'te Süper Kupa yarı finalinde Barış, G.Saray'ın açılış golüne imza attı. G.Saray, kazanma duygusunu istikrara bağlamış, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. (Levent Tüzemen/ Sabah)

"GALATASARAY, TRABZON'U YIKTI GEÇTİ"

Süper Kupa’nın yarı finalinin ilk maçında G.Saray, Osimhen’siz kalmış olmasına rağmen Trabzonspor’u resmen dağıttı. Fatih Tekke’nin takımı, özellikle defansa dönüşlerde hem ciddi alan kararsızlığı ve rakip takibi zayıflığı sergiledi. G.Saray, defanstan çıkarken hep ayağa topla kendi alanını bitirip rakip alanda ön taraf aksiyonlarını zenginleştirmeye çalıştı. Sarı kırmızılıların bu dört golü de hem hazırlanışı hem pas servisi hem de fileleri havalandıran isimlerce çok şık organize edilmişti. Ben en çok bu zenginlikte İcardi gol atmayacak mı diye merak ediyordum ama maçın sonlarına doğru pozisyonu çok iyi takip eden usta golcü “Merak etme atacağım” mesajı veriyordu. (Kemal Begin/ Türkiye Gazetesi)

"BURUK'UN ARAYIŞI SERT BİR 6 NUMARA"

Onuachu ve Oulai'nin yokluğunda Beşiktaş beraberliği, kupada Alanya mağlubiyeti ligde Gençlerbirliği. Afrika Kupası, Trabzonspor'un elini kolunu bağladı. Dün farkı 1'e indirdiklerinde Buruk'un kenardan Torreira ve Lemina'yı getirmesi çok şeyi anlatıyor zaten. Gününde olmayan Yunus'un golü, İcardi'nin golü... Arjantinli forvetin kontrat meselesinin mümkünse final maçı öncesi çözülmesi gerekiyor. Dün G.Saray'ın set hücumlarında Torreira'nın sezon boyunca yaptıklarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. O artık bu takımın 6 değil 8 numarası. Buruk'un da Frattesi gibi bir hücumcu orta saha yerine sert bir 6 numara arayışında olduğu ortada. (Bülent Timurlenk/ Sabah)

