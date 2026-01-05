Süper Lig ekibi Konyaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Berkan Kutlu

Antalya’da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan, 8 kez A Milli Takımımızda ay yıldızlı formayı terletti.

Berkan Kutlu, Konyaspor'da 18 numaralı formayı giyecek.

