Jürgen Klopp'un ayrılığının ardından ilk senesinde takımı şampiyonluğa ulaştıran ancak bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla hayal kırıklığına uğratan Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot ile iş birliği sonlandırılacak.

LIVERPOOL'DA AYRILIK İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre; Liverpool yönetimi, bu hafta oynanacak maçların ardından Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot ile yollarını ayıracak.

YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI

Liverpool yönetiminin sezonun geri kalanını kurtarmak adına radikal bir değişim kararı aldığı ve yeni hoca adayları için görüşmelere başladığı belirtildi.

Arne Slot

REKOR HARCAMA YAPILDI

Sezon başında kadrosunu güçlendirmek için yaklaşık 500 milyon avro gibi büyük bir harcama yapan Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'de lider Arsenal'in 14 puan gerisinde dördüncü sırada kaldı.

KLOPP'UN ARDINDAN ŞAMPİYON YAPTI

Geçen sezon Jürgen Klopp'un ayrılığının ardından Liverpool'u Premier Lig'de şampiyonluğuna ulaştıran Arne Slot, kulüp tarihindeki en yüksek puan ortalamalarından birine sahip olsa da (85 maçta 2.02 ortalama) bu sezonki istikrarsız tablo sonrası eleştiriler yükseldi.

