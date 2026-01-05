Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Beşiktaş'tan Necip Uysal'a teklif götürdü.

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Beşiktaş'tan Necip Uysal'a talip oldu.

NECİP UYSAL KABUL ETMEDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre; İstanbul ekibi, iki futbolcuya da transfer teklifini iletti. Necip Uysal'ın kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği için teklife kabul etmediği belirtildi.

Necip Uysal kadro dışı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini açıklamıştı.

"BEŞİKTAŞ'TA VEDA EDECEĞİM"

Deneyimli oyuncu paylaşımında, "Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

SEZONU FENERBAHÇE'DE TAMAMLAYABİLİR

Fenerbahçe'de 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ise teklifleri değerlendirme aşamasında. Süper Lig'den birkaç takımla anılan milli golcü, geleceğine ilişkin henüz net bir karara varmış değil.

Tecrübeli golcünün ara transfer dönemi sona erene kadar umduğu gibi bir teklif almaması durumunda, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayabileceği belirtiliyor.

