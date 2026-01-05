Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresini lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta planlanan hazırlık maçının detayları açıklandı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladığı sezona Sergen Yalçın'la devam eden Beşiktaş, devre arası hazırlıkları kapsamında eski adı Steaua Bükreş olan FCSB ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak.

Romanya kulübünden yapılan duyuruya göre; siyah-beyazlı takım ile FSCB, 9 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı saat 16:00'da başlayacak.

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin attığı 2 golle Fenerbahçe'yi mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı önünde 15 Ocak'ta Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

