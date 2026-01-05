SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu
Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresini lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta planlanan hazırlık maçının detayları açıklandı.
Beşiktaş, devre arası hazırlıkları kapsamında FCSB ile hazırlık maçı yapacak.
- Beşiktaş, 9 Ocak Cuma günü Antalya'da FCSB ile karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak.
- Beşiktaş, 15 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladığı sezona Sergen Yalçın'la devam eden Beşiktaş, devre arası hazırlıkları kapsamında eski adı Steaua Bükreş olan FCSB ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak.
Romanya kulübünden yapılan duyuruya göre; siyah-beyazlı takım ile FSCB, 9 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı saat 16:00'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı önünde 15 Ocak'ta Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
